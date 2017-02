La propera versió del sistema operatiu Android, coneguda fins ara per la lletra N, ja té un nom definitiu i la mar de dolç. Després que Google deixés en mans dels internautes les propostes per al nom de la següent entrega del sistema operatiu, el dolç triat per la companyia de Mountain View ha estat Android 7.0 Nougat.

El passat dia 30 de juny, Google va anunciar a través del seu compte de Twitter i també per Snapchat el misteriós nom amb el qual es coneixerà d’ara endavant al nou sistema operatiu Android N, que no serà un altre que Nougat (torró). Així doncs Android 7.0 ja té el seu nom per a postres oficial. A través dels seus perfils oficials a les xarxes socials esmentades, Google ha compartit la primera imatge del proper Android, el popular androide verd sobre trossos de torró.

Curiosament, l’equip responsable de Google va realitzar una enquesta perquè els usuaris poguessin manifestar el seu suport a les diferents opcions de dolços amb la “N”. En aquesta votació, la Nutella va obtenir un 62% de suports dels usuaris d’Android, la marca de cacao Nesquick es va situar a molta distància amb un 13% dels vots i el Nougat amb prou feines va arribar al 5% d’usuaris favorables. Es veu que hi ha algú a Google al que li agrada molt el torró.

Malgrat que moltes persones del sector apostaven per una opció més coneguda com Nutella, que a més hauria servit per realitzar una simpàtica acció de màrqueting creuat com va ocórrer amb Andoid Kit Kat, al final ha estat Nougat el nom triat per l’equip encarregat d’Android. Aquest dolç nadalenc és molt present a molts països del món, inclòs a Espanya amb el nom de torró, però segur que ha amargat als usuaris que ja veien al graciós androide ver de Google amb un pot de Nutella.

Com a dada curiosa, val a dir que l’anunci del successor del sistema Android 6.0 Marshmallow va ser anunciat a Snapchat amb una divertida imatge on podia veure’s el nou androide dempeus sobre unes barres de turró o Nogat. Fins aquí tot normal tret que a la imatge s’hi va insertar un ‘emoji’… quelcom que es pot fer amb mòbils iPhone. Així doncs, sembla que el llançament del nou Android pot haver estat feta des d’un sistema operatiu competidor.

Imatge: Skakerman